Путин поручил пресекать распространение фейков и призывов к незаконным акциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин призвал прокуратуру оперативно реагировать на распространение в интернете фейков и призывов, направленных на дестабилизацию внутренней обстановки в России.

Выступая в ходе коллегии Генпрокуратуры, президент отметил, что надзорные органы должны усилить борьбу с различными проявлениями экстремизма в Сети, эффективно пресекая пропаганду радикальной идеологии, а также распространение фейков и призывов к проведению незаконных акций.

"Важно закрепить достигнутые на этом направлении положительные наработки. Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды", – подчеркнул Путин.

По словам президента, чаще всего подобная деятельность организуется из-за рубежа.

"Либо информация оттуда идет, либо деньги", – заключил он.

Ранее в России приняли закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В один день документ одобрили Госдума и Совет Федерации, после чего он поступил на подпись к президенту.

Распространение фейков о действиях российских военных грозит виновным лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. При наличии тяжких последствий такого преступления срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. Помимо этого, предусмотрена уголовная ответственность за призывы к санкциям против РФ и административная ответственность за призывы к участию в незаконных акциях против действий российских военных.