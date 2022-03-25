Путин подписал закон о фейках о работе госорганов РФ за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о госорганах РФ, работающих в других странах в целях защиты интересов России и ее граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовная ответственность за фейки о госорганах аналогична той, что ранее была введена за ложную информацию о Вооруженных силах России. В частности, нарушителям грозит лишение свободы на срок до 3 лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, в случае, если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей.

Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы будет составлять от 10 до 15 лет.

Еще один закон, подписанный президентом, предусматривает распространение административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ на аналогичные действия в отношении всех российских государственных органов за рубежом.

В частности, новый закон вводит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом за дискредитацию с призывами к проведению незаконных акций, создающих угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан и общественной безопасности, предусмотрена более серьезная ответственность.

Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейковой информации о российских госорганах, действующих за границей, был принят Госдумой 22 марта. А 23 марта его одобрил Совет Федерации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.