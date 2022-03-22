Юрист поддержал необходимость наказания за фейки о госорганах РФ за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал принятие Госдумой поправок об ответственности за фейки о госорганах России за рубежом, сообщает RT.

Юрист подчеркнул, что Россия находится в условиях жесткой и бескомпромиссной информационной войны. Как он заметил, за последнее время сильно активизировалась интенсивность создания и распространения не соответствующей действительности информации, которая касается всего, что связано с РФ в целом.

Соловьев отметил, что "ложь становится все чудовищнее и беззастенчивее", в связи с чем Москва, по его мнению, должна "эффективно противостоять" этим вызовам.

"Уверен, что скорейшее вступление закона в силу станет мощным профилактическим инструментом и отрезвит как внешнего противника, так и внутренних провокаторов", – заключил эксперт.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейковой информации о российских госорганах, действующих за границей.

Документ предусматривает введение такой же ответственности, как и за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Список ведомств, распространение фейков о которых будет наказываться, дополнят прокуратура, посольства, Росгвардия, МЧС и другие.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.