СК РФ возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о военных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, ГСУ Следственного комитета открыло уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской.

"В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации")", – рассказали в СК.

По данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала несколько записей на своей странице в социальной сети Instagram. В публикациях имелась ложная информация о действиях российских ВС во время проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

"Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации", – указали в ведомстве.

Сейчас Белоцерковская находится за границей. СК решает вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Кроме того, в Томской области открыты уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО Северск и жителя города Томск. По информации следствия, подозреваемые публиковали в социальной сети и мессенджерах ложные данные о потерях российских военнослужащих, а также о действиях ВС РФ на территории Украины.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", – отметили в СК.

Ранее суд оштрафовал жителя Благовещенска за фейковое видео о потерях Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине. 31-летний мужчина разместил в социальных сетях ролик с демонстрацией применения военной техники на Украине

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

