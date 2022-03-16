СК РФ возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о военных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В частности, ГСУ Следственного комитета открыло уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской.
"В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации")", – рассказали в СК.
По данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала несколько записей на своей странице в социальной сети Instagram. В публикациях имелась ложная информация о действиях российских ВС во время проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
"Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации", – указали в ведомстве.
Сейчас Белоцерковская находится за границей. СК решает вопрос об объявлении ее в международный розыск.
Кроме того, в Томской области открыты уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО Северск и жителя города Томск. По информации следствия, подозреваемые публиковали в социальной сети и мессенджерах ложные данные о потерях российских военнослужащих, а также о действиях ВС РФ на территории Украины.
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", – отметили в СК.
Ранее суд оштрафовал жителя Благовещенска за фейковое видео о потерях Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине. 31-летний мужчина разместил в социальных сетях ролик с демонстрацией применения военной техники на Украине
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ГД приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях ВС России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: