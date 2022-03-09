Жителя Благовещенска оштрафовали за фейковое видео о потерях ВС РФ

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Суд оштрафовал жителя Благовещенска за фейковое видео о потерях Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает "МВД Медиа".

По данным полиции, 31-летний мужчина разместил в социальных сетях видео с демонстрацией применения военной техники на Украине и информацией о потерях России. Ролик завершался призывом к его дальнейшему распространению.

По факту административного нарушения мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

