Жителя Благовещенска оштрафовали за фейковое видео о потерях ВС РФ

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Суд оштрафовал жителя Благовещенска за фейковое видео о потерях Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает "МВД Медиа".
По данным полиции, 31-летний мужчина разместил в социальных сетях видео с демонстрацией применения военной техники на Украине и информацией о потерях России. Ролик завершался призывом к его дальнейшему распространению.
По факту административного нарушения мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей.
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ГД приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях ВС России
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