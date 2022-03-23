СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах РФ за рубежом

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Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о госорганах РФ, работающих в других странах в целях защиты интересов России и ее граждан.

Ответственность вводится за распространение непроверенной информации о таких ведомствах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, министерство чрезвычайных ситуаций и прокуратура. До этого такое наказание было предусмотрено за фейки о Вооруженных силах России.

За ложные данные о госорганах лица могут быть оштрафованы на сумму от 700 тысяч и до 1,5 миллиона рублей. Также виновным может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

Штраф от 3 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет может грозить лицам, совершившим данное преступление с использованием служебного положения, а также группой лиц с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Уточняется, что заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Помимо закона о фейках, Совфед одобрил закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами России.

Совершившие данное преступление могут быть оштрафованы на 30–50 тысяч рублей, на 100–200 тысяч рублей – должностные лица, и штраф от 300 до 500 тысяч рублей могут получить юрлица.

Штрафы для граждан – от 50 до 100 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц могут получить совершившие такие же действия, но сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных акций, или действия, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Оштрафованы будут и лица, совершившие данные действия, несущие угрозу работе или прекращению осуществления деятельности объектов жизнеобеспечения, транспортной или социнфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Отмечается, что, если в течение года данные правонарушения будут совершены еще раз, ответственность за них будет уже уголовной, максимальное наказание составит 15 лет колонии.

Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейковой информации о российских госорганах, действующих за границей, был принят Госдумой 22 марта.

Позднее его поддержал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, за последнее время сильно активизировалась интенсивность создания и распространения не соответствующей действительности информации, которая касается всего, что связано с РФ в целом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

