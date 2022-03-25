Более 10 дел о фейках о ВС России расследует СК РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет РФ расследует более 10 уголовных дел о фейках по поводу деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Следственными органами уже расследуется более 10 уголовных дел по таким фактам. Санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и, полагаю, будут способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию", – сообщил Бастрыкин.
По его словам, российский законодатель очень своевременно принял закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности ВС РФ, а также за дискредитацию их действий по защите страны и поддержанию мира.
"Информационная война Запада против России, которая пропитана дезинформацией и фальсификацией, становится прикрытием геноцида, агрессии, а также атак националистов на мирных граждан Донбасса", – добавил председатель СК РФ.
Ранее Государственная дума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейковой информации о российских госорганах, действующих за границей.
Документ предусматривает введение такой же ответственности, как и за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Список ведомств, распространение фейков о которых будет наказываться, дополнят прокуратура, посольства, Росгвардия, МЧС и другие.
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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