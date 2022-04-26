Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне – Песков

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За безопасностью Владимира Путина в условиях проведения военной спецоперации на Украине следят, как и всегда, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне", – приводит его слова РИА Новости.

Также Песков отметил, что глава государства работает в весьма напряженном графике.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. По уточненной информации, под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.