Тенденция по накачиванию Украины оружием угрожает безопасности континента – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тенденцию по накачиванию Украины оружием, в том числе тяжелым.

"Сама по себе тенденция по накачиванию вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее представитель Кремля заявил, что поставляемое западными государствами украинской столице оружие не сможет остановить РФ и помешать ей достичь целей на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

