Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможной национализации имущества и компаний российских предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка", – заявил представитель Кремля.

Песков посоветовал сохранять трезвость ума и не реагировать на вымышленную информацию.

Ранее пресс-секретарь российского президента опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов или дополнительных проверок в их адрес. Дмитрий Песков указал на то, что в России, напротив, готовятся меры по поддержке сотрудников данной отрасли.