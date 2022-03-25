В Совфеде заявили об отсутствии планов по закрытию границ и мобилизации

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Правительство России не планирует закрывать для граждан границы или проводить мобилизацию, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в интервью РБК.

По его словам, в законе прописан четкий перечень ситуаций, при которых гражданам могут запретить покидать страну. При этом все они носят временный характер и возможности закрыть его для всего населения нет.

Клишас также подчеркнул, что формат, в котором Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины, не подразумевает возможности мобилизации граждан.

Ранее информацию о возможном ограничении выезда для IT-специалистов опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал эти сообщения "уткой" и напомнил о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IТ-сферы. Он подчеркнул, что эти меры говорят об обратном.

