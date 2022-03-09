Путин поручил разобраться с отправкой срочников на Украину

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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил военной прокуратуре разобраться с отправкой российских военнослужащих срочной службы на Украину. Об этом пишет ТАСС.
"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины", – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В данный момент по указанию президента в Главную военную прокуратуру были отправлены материалы для проведения правовой оценки и наказания должностных лиц, причастных к невыполнению указания. Это было сделано после выявления фактов присутствия российских военнослужащих срочной службы в районе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военное ведомство примет меры, необходимые для исключения попадания солдатов срочной службы на Украину.
До этого Конашенков подчеркивал, что военнослужащие срочной службы и курсанты вузов ведомства не участвуют в спецоперации на Украине.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путину доложили о выполнении указа не пускать срочников на Украину
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