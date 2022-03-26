Минобороны опровергло сообщения о вызове в военкоматы россиян, пребывающих в запасе

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Военкоматы не вызывают россиян, пребывающих в запасе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", – подчеркнул он.

Генерал отметил, что в последние дни российские мужчины стали получать телефонные звонки, в которых робот-автоответчик сообщал о необходимости явиться в военный комиссариат, однако подобные вызовы являются фейком.

Ранее Минобороны РФ выявило несколько фактов присутствия российских срочников в зоне проведения спецоперации. В ведомстве пообещали исключить подобные случаи в дальнейшим. Причем до этого официальный представитель Минобороны особо подчеркивал, что военнослужащие срочной службы и курсанты вузов не участвуют в спецоперации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.