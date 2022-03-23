Песков рассказал, когда Минобороны отчитается о потерях РФ в спецоперации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда Минобороны РФ предоставит новый отчет о потерях вооруженных сил в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

"Когда министерство обороны посчитает целесообразным, они предоставят информацию", – цитирует его "Газета.ру".

Представитель Кремля также отметил, что спецоперация идет по плану, и добавил, что российские военные не применяют силу к гражданским, за исключением тех случаев, когда те сами берут оружие в руки и нападают на солдат.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что распространяемые Киевом данные о потерях военной техники и личного состава России являются пропагандистским враньем. Он рекомендовал украинским властям не вводить людей в заблуждение относительно реальных возможностей Вооруженных сил России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

