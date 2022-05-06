Песков назвал День Победы сакральным для россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Для граждан РФ День Победы является сакральным днем, исполненным чувством символизма и гордости, его ничто не может омрачить. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли 9 Мая быть омрачен спецоперацией на Украине.

"День Победы – это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза – это сакральный день, это главный праздник, который действительно исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу, поэтому ничто его не омрачит", – заявил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что, с точки зрения национальной гордости, значение этого события переоценить невозможно.

Ранее сообщалось, что 11 тысяч человек и больше 200 единиц военной техники будут задействованы во время парада Победы на Красной площади 9 мая. Кроме того, в этом году в День Победы состоится и шествие "Бессмертного полка", которое пройдет в очном формате. Старт шествия запланирован на 15:00. По данным мэрии, в акции примут участие более миллиона человек.

