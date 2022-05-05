Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты

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Украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия.

По его данным, в катакомбах комбината находятся свыше 200 гражданских, включая женщин, детей и стариков. Для их спасения российским военным приходится поддерживать контакты с нацистами "Азова" и представителями СБУ.

"В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать не будут, теперь будут только обменивать", – рассказал подробности представитель штаба.

Он напомнил, что с подобными методами российские военные встречались в Сирии, когда вели переговоры с террористами запрещенной в РФ организации ИГИЛ. Последние также предлагали обменивать освобождаемых людей на еду и медикаменты по весу.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Он будет работать с 08:00 до 18:00. На этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе прекращен. Приказ об отмене отдал Владимир Путин.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что оставшиеся украинские боевики, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.