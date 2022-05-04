Кадыров заявил, что под "Азовсталью" находятся более 150 мирных жителей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах под металлургическим комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе продолжают находиться более 150 мирных жителей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я, чтобы ребенок не заплакал, все сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере – больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время", – заявил Кадыров, обращаясь к командиру нацбатальона "Азов", под контролем которого находится территория предприятия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести неотложные переговоры для эвакуации людей из "Азовстали". По его словам, Кремль не видит в этом темы для переговоров, поскольку Владимир Путин ясно обозначил позицию по данному вопросу: гражданские и военные могут свободно покинуть завод, последние, однако, должны сложить оружие.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

