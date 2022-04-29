В Кремле ответили на предложение провести переговоры по эвакуации из "Азовстали"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали".

Песков подчеркнул, что Кремль не видит в этом темы для переговоров, поскольку Владимир Путин ясно обозначил позицию по данному вопросу.

"Президент сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь", – приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

26 апреля Путин провел в Москве переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Российский лидер заявил, что гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали", могут выйти, а военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить.

Как отметил президент РФ, российские гуманитарные коридоры из Мариуполя действуют, по ним уже вышли 130–140 тысяч человек. Он добавил, что если на "Азовстали" все же есть мирные граждане, то удерживание их в качестве живого щита является преступлением со стороны Киева.

До этого российский лидер в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Путин подчеркнул, что отдал приказ об отмене штурма завода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.