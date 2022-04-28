В ДНР заявили, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал

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На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе может находиться отставной генерал Вооруженных сил Канады. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

"Там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление министерства обороны Канады о том, что данный генерал сделал заявление о том, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хотят спасти", – сказал Басурин.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, помимо украинских военных, на территории завода укрываются около 400 иностранных наемников.

Ранее Владимир Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к организации эвакуации мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь". Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пояснил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов проведет соответствующие обсуждения с Минобороны РФ.

До этого российский лидер в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Российский лидер отметил, что отдал приказ об отмене штурма завода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.