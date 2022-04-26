Генсек ООН предложил создать контактную группу по гумкоридорам с Украины

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать совместную контактную группу с Москвой и Киевом для решения гуманитарных вопросов на Украине. Об этом сообщается в эфире телеканала "Россия 24".

Гутерриш указал на необходимость гуманитарных коридоров, которыми можно было бы воспользоваться для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи.

"С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были действительно эффективными", – заявил генсек ООН.

Ранее Антониу Гутерриш провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. На 26 апреля у него также запланирована встреча с Владимиром Путиным, а через два дня генсек ООН посетит Владимира Зеленского.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию по эвакуации граждан, рабочего персонала, женщин и детей на "Азовстали".

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

