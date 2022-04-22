Путин примет генсека ООН в Москве 26 апреля

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Владимир Путин примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Москве 26 апреля. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", – заявил РИА Новости Песков.

Ранее генсек ООН запросил встречу с Владимиром Путиным в Москве и с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве по срочным мерам для прекращения огня на Украине, его обращения переданы кабминам РФ и Украины в ООН.

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.