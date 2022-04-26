Россия знает, кто готовил провокацию в Буче – Путин

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Владимир Путин заявил, что на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле произошел серьезный прорыв, однако потом РФ столкнулась с провокацией в Буче.

По словам российского лидера, армия РФ не имеет отношения к этим событиям.

"Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим", – добавил Путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Глава государства отметил, что позиция российских переговорщиков по дальнейшему урегулированию ситуации после этого кардинально изменилась.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

