Нацбатальон "Азов" воспользовался режимом тишины для выхода на огневые позиции – МО РФ

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Украинские военные и боевики нацбатальона "Азов" воспользовались режимом тишины в районе металлургического комбината "Азовсталь" для выхода на огневые позиции. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев.

"Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", – цитирует его РИА Новости.

Астафьев напомнил, что режим тишины был объявлен на территории предприятия для вывода с нее мирных граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести неотложные переговоры для эвакуации людей из "Азовстали". По его словам, Кремль не видит в этом темы для переговоров, поскольку Владимир Путин ясно обозначил позицию по данному вопросу: гражданские и военные могут свободно покинуть завод, последние, однако, должны сложить оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

