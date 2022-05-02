В МО РФ сообщили об эвакуации свыше 11 тыс человек за сутки с Украины

02 мая, 22:02
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В Россию за сутки эвакуировали 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, всего с начала спецоперации в Россию эвакуировали 1 092 137 человек, в том числе 196 356 детей. Границу РФ пересекли 141 045 личных автомобилей.
Мизинцев добавил, что граждане, которых удерживают радикалы, ищут способы эвакуироваться в Россию. Он отметил, что за прошедшие сутки от украинцев и иностранцев поступило 103 просьбы об эвакуации. Они просят переправить на территорию РФ, ДНР, ЛНР, а также на подконтрольные ВС РФ территории.
Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают граждан в подвале Областной психиатрической больницы №2 города Барвенково Харьковской области. По его словам, в этом же здании националисты оборудовали опорный пункт. Мизинцев подчеркнул, что националисты также удерживают 90 иностранцев из пяти стран.
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