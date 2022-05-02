Националисты удерживают граждан в подвале психбольницы Харьковской области – МО РФ

02 мая, 21:49
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Украинские националисты насильно удерживают гражданских лиц в подвале Областной психиатрической больницы №2 города Барвенково Харьковской области. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, в этом же здании националисты оборудовали опорный пункт.
Он отметил, что ВСУ и боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО в двух школах и школе-интернате Днепра, Краматорска, в одной школе Славянска.
Мизинцев подчеркнул, что националисты также удерживают 90 иностранцев из пяти стран. По его словам, их используют в качестве живого щита.
"Кроме того, в семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств", – сказал Мизинцев.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что артиллерийские подразделения России уничтожили до 170 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Подразделения ВС РФ поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
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