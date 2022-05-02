В МО РФ заявили об уничтожении до 170 националистов на Украине

19:54
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Артиллерийские подразделения России уничтожили до 170 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, подразделения ВС РФ поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Высокоточными ракетами удалось уничтожить 36 военных объектов Украины, среди которых командно-наблюдательные пункты 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.
Конашенков отметил, что ВС РФ поразили 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, в том числе нацистского формирования "Айдар" в районе Александровки. В районе населенного пункта Покровское в Днепропетровской области удалось уничтожить ракетно-артиллерийский склад, а в районе Межевой – четыре пусковые установки ЗРС С-300, радиолокационную станцию разведки.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники", – подчеркнул Конашенков.
Ранее Конашенков рассказал, что в районе Славянска был сбит украинский истребитель МиГ-29. Силы противовоздушной обороны сбили две тактические ракеты "Точка-У" в районе села Петровское в ЛНР и 10 беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.
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