Остатки украинских боевиков на "Азовстали" в Мариуполе надежно блокированы – Шойгу

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Остатки украинских боевиков, находящиеся на территории "Азовстали" в Мариуполе, надежно блокированы, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода "Азовсталь", надежно блокированы по всему периметру данной территории", – отметил Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

В настоящее время, как уточнил Шойгу, данные попытки уговорить боевиков продолжаются.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах под металлургическим комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе продолжают находиться более 150 мирных жителей. Обращаясь к командиру нацбатальона "Азов", Кадыров подчеркнул, что тот заставляет страдать сотни людей и только тянет время.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.