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Политика

13:59

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине

политика

Фото: depositphotos/dnaveh

Заявление министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о том, что евреев нельзя обвинять в антисемитизме, является антиисторическим и объясняет поддержку его страной неонацистского режима на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в телеграм-канале официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в истории сохранились примеры сотрудничества евреев с нацистами во время Второй мировой войны, в частности. В частности в Польше и некоторых других странах немцы назначали главами гетто евреев, некоторые из которых совершали страшные преступления, подчеркнули в МИД.

Там также добавили, что президент Украины Владимир Зеленский спекулирует на своем еврейском происхождении, пытаясь таким образом прикрыть разгул неонацистов в стране. Кроме того, нормы подписанного им еще два года назад закона о противодействии антисемитизму и вовсе не действуют.

"Еврейское происхождение президента – не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен СС" в своей стране", – говорится в заявлении.

Накануне Лапид потребовал извинений от правительства России за высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях. До этого глава российской дипломатии, комментируя в интервью итальянской телекомпании Mediaset утверждение о том, что на украине не может быть нацизма из-за еврейских корней Зеленского, сказал, что "может ошибиться", но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь.

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