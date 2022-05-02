Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова о евреях

Фото: Debbie Hill/Pool via AP

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от правительства России за высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров сказал, что "может ошибиться", но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Так он ответил на слова журналиста, который назвал президента Украины Владимира Зеленского евреем, который опровергает позицию РФ о нацификации в стране.

Лапид назвал это высказывание Лаврова скандальным.

"Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена", – сказал глава МИД Израиля.

Ранее Лавров заявил, что США и Канада сыграли главную роль в подготовке неонацистов на Украине. По его словам, власти много лет преследовали цель, чтобы неонацисты вступали в регулярные ВС Украины. Таким образом, отметил Лавров, в каждом подразделении люди из "Азова" играли бы главную роль.

