Россия не будет подгонять окончание спецоперации на Украине под 9 мая – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет искусственно подгонять сроки окончания специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР под 9 мая.

Министр подчеркнул, что ее темпы зависят прежде всего от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и ВС РФ.

Лавров напомнил, что в задачи операции входит обеспечение безопасности мирного населения и его защита, а также отсутствие на украинской территории каких-либо угроз для России, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую страны Запада, подчеркнул министр, активно пытаются преуменьшать.

"Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах", – сказал глава МИД РФ в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Министр иностранных дел России также сообщил, что главную роль в подготовке неонацистов на Украине сыграли Соединенные Штаты и Канада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

