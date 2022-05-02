Россия не будет подгонять окончание спецоперации на Украине под 9 мая – Лавров

Фото: kremlin.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет искусственно подгонять сроки окончания специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР под 9 мая.
Министр подчеркнул, что ее темпы зависят прежде всего от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и ВС РФ.
Лавров напомнил, что в задачи операции входит обеспечение безопасности мирного населения и его защита, а также отсутствие на украинской территории каких-либо угроз для России, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую страны Запада, подчеркнул министр, активно пытаются преуменьшать.
"Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах", – сказал глава МИД РФ в интервью итальянской телекомпании Mediaset.
Министр иностранных дел России также сообщил, что главную роль в подготовке неонацистов на Украине сыграли Соединенные Штаты и Канада.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия никому не угрожает ядерной войной – Лавров
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