Россия никому не угрожает ядерной войной – Лавров

Россия никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

Министр подчеркнул, что РФ, наоборот, призывает не развязывать противостояние с использованием ядерного вооружения.

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