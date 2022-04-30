Более 18,8 тыс человек эвакуированы из Украины, ДНР и ЛНР в Россию за сутки

Более 18,8 тысяч человек эвакуированы из Украины, ДНР и ЛНР в Россию за сутки.

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области для провокации против ВС РФ.

Великобритания продолжит увеличивать поставки вооружений на Украину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.