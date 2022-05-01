Повреждение ж\д моста в Курской области не повлияло на движение поездов – МЖД.

Российский велогонщик стал победителем многодневки "Тур Романдии" в Швейцарии.

Более 12 тысяч москвичей приняли участие в бесплатных тренингах центра "Моя карьера" с начала года.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.