Собянин рассказал о программе спортивных занятий в парках столицы

13:29
Фото: vk.com/mossobyanin
Московские парки открыли спортивный сезон и подготовили программу занятий на свежем воздухе, сообщил Сергей Собянин.
"В Царицыно, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке "Митино", усадьбе Воронцово, парках "Северное Тушино", "Дружбы", "Кузьминки" проводятся забеги", – написал Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что во многих парках столицы горожане могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры и оздоровительной гимнастикой. А уроки танцев можно посетить в вечернее время в "Красной Пресне" и в Лианозовском парке.
"Для тех, кто предпочитает самостоятельные тренировки, в парках есть тренажеры, беговые дорожки и тропы здоровья", – добавил градоначальник.
Ранее Собянин рассказал, что в столице открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие". Градоначальник отметил, что горожане старшего возраста смогут встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе.
По его словам, весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: