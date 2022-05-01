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Спорт

13:29

Собянин рассказал о программе спортивных занятий в парках столицы

мэр Москвыгородспортпарки

Фото: vk.com/mossobyanin

Московские парки открыли спортивный сезон и подготовили программу занятий на свежем воздухе, сообщил Сергей Собянин.

"В Царицыно, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке "Митино", усадьбе Воронцово, парках "Северное Тушино", "Дружбы", "Кузьминки" проводятся забеги", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что во многих парках столицы горожане могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры и оздоровительной гимнастикой. А уроки танцев можно посетить в вечернее время в "Красной Пресне" и в Лианозовском парке.

"Для тех, кто предпочитает самостоятельные тренировки, в парках есть тренажеры, беговые дорожки и тропы здоровья", – добавил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что в столице открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие". Градоначальник отметил, что горожане старшего возраста смогут встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе.

По его словам, весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни.

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