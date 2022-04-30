Около 200 пикниковых зон оборудовали в Москве перед майскими праздниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 200 зон для организации пикников обустроили на территориях природных парков в столице, сообщает сайт Мосприроды.

"Для комфортного пребывания на ООПТ, а также для предотвращения пожаров на территориях природных парков организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем", – отмечается в сообщении.

В Мосприроде отметили, что на всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной. Кроме того, некоторые места для пикников дополнительно располагают навесами и беседками.

"Все размещенные на ООПТ площадки, за исключением переданных в аренду, являются бесплатными для посетителей", – заявили в Мосприроде.

Ранее сообщалось, что устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако именно жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.