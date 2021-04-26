Топ-5 мест, где можно устроить пикник в Москве

В столицу пришло долгожданное тепло. Горожане уже собираются с семьей и друзьями и готовятся выйти на пикники. Рассказываем, где в Москве можно пожарить шашлыки и какие продукты брать с собой.

Серебряный Бор

Это одно из самых экологически чистых и любимых москвичами мест для проведения пикника на выходных. Здесь можно наслаждаться видом на озеро, находясь в одной из беседок на берегу. На территории оборудовано более 20 площадок для жарки шашлыка. До ближайшего магазина отсюда довольно далеко, поэтому лучше подготовить продукты заранее.

Для жарки хорошо подойдут колбаски "Охотничьи" из баранины и колбаска "Домашняя рубленая" из свинины и говядины от фермера Александра Сметанина. Пропитанные дымом костра под шум веселой компании, они будут готовы уже через 10 минут.

Лесопарк "Кусково"

Этот лесопарк был создан на территории, которая является частью дворцового-паркового ансамбля летней усадьбы Кусково рода Шереметевых. Сегодня здесь любят отдыхать жители близлежащих Вешняков, Новогиреева, Перова, а также Рязанского района. В парке много лесных тропинок, можно прогуляться вдоль водного канала, скрытого в тени роскошных берез.

Для семейного отдыха здесь оборудованы беседки, а ближе к лету появляются столы с зонтиками, укрывающими от ярких солнечных лучей. После активных детских игр за столом можно насладиться прохладительными напитками. Например, лимонадом из натурального сока мандаринов и гранатов от Wild Soda. Изготовленный из натурального сока фруктов, без добавления сахара и ароматизаторов, он отлично утолит жажду в жаркий день.

Алтуфьевский лесопарк

Красивое историческое место Москвы, ранее являвшееся частью большого имения Алтуфьево. Посетители любят прогуливаться по старинному парку с дубами, кленами и липами, наслаждаться ароматами сосны и цветущих трав. В лесу много белок, которых можно покормить орешками с рук. Полюбоваться на уток можно у реки, а некоторые любители даже умудряются там порыбачить…

Конечно, рыбу ловят скорее из спортивного интереса, а для еды лучше заранее приобрести ее в магазине или у фермеров. Настоящим деликатесом станут тонкие купаты для жарки из лосося от охотничьего хозяйства Ивана Талыбина. Они также отлично подойдут для барбекю – мясо получится удивительно мягким, с нежным вкусом.

Гурманы и приверженцы ЗОЖ могут взять дорадо. Нежное мясо рыбы, богатое белком, йодом и калием, будет отлично сочетаться со сладкими розовыми помидорами из Узбекистана и блестящими баклажанами. Иссиня-черные плоды можно также начинить фаршем, запечь, потушить рагу, сделать из них рулетики или икру.

Парк "Строгинская пойма"

Искусственно созданный Строгинский затон является самым широким водоемом на территории Москвы (почти 2 километра в ширину). В летний период горожане с удовольствием проводят здесь свободное время: отдыхают на пляже, катаются на лодках или жарят шашлыки на оборудованных площадках для пикника. Кроме того, в парке оборудованы 12 спортивных площадок, поля для мини-футбола и теннисный корт. Также посетители могут взять в прокат ролики, самокаты и велосипеды.

После спортивных активностей самое время восстановить силы, приготовив еду на мангале. В качестве нежного мяса подойдет свиная шея без кости с небольшими прожилками сала или филе бедра индейки. Приобретая продукты от фермеров Белгородской области, можно быть уверенными в их качестве и безопасности: в кормах для животных не используются пестициды, гербициды, ГМО и промышленные удобрения.

Природный заказник "Медведковский"

Горожане, живущие на севере столицы, давно облюбовали это место для прогулок и пикников. На выходных любителей шашлыков здесь довольно много – если не прийти пораньше, можно остаться без беседки. Тем не менее колдующие в дыму над мангалами часто угощают друг друга и делятся рецептами правильного приготовления шашлыка.

К мясу, птице и рыбе хорошо подойдет соус "Ананас-барбекю" от команды "Время есть пельмени". Во вкусе соуса гармонично сочетаются легкая кислинка и экзотический аромат, который приятно будет дополнять дымка костра или гриля.

Также можно попробовать томатный соус "Сацебели шашлычный" от поставщика Ирины Бобковой из Грузии. Он приготовлен по классическому рецепту с использованием только свежих помидоров. Именно спелые плоды – не томатная паста! – дают потрясающий вкус и аромат настоящего сацебели. Отличным дополнением к шашлыку будут свежая зелень и овощи. Все продукты можно приобрести в магазине "Лавка Лавка".