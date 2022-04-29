Юрист предупредил о штрафах до 200 тыс за отдых на природе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что за причинение значительного ущерба на особо охраняемых природных территориях можно получить штраф до 200 тысяч рублей.

По словам эксперта, к ним относятся заповедники, заказники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Посещать эти места просто так нельзя, поскольку они относятся к объектам общенационального достояния и для них установлен режим особой охраны. Попасть туда можно только с разрешения персонала, поясняет Мария Ярмуш.

"В заповедниках создаются определенные туристические группы с целью посмотреть, как живут животные. Это может быть платно, возможно бесплатно. Но при этом это должно быть организовано под контролем обслуживающего персонала. Можно также прийти туда с научной целью, для исследования", – рассказала юрист.





Мария Ярмуш юрист Если человек пришел в заповедник с палаткой, разжег там костер, начал собирать ягоды, грибы, рвать растения, он нарушает законодательство. Туда даже входить нельзя просто так. Я уже не говорю о том, чтобы разжигать костры.

"Если гражданин зайдет на охраняемую территорию и начнет там собирать грибы, ягоды или если остановится и начнет выкапывать какое-то растение, его могут оштрафовать от трех до четырех тысяч рублей и конфискуют лопату", – предупреждает юрист.

Если будет причинен значительный ущерб, то нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 18 месяцев либо обязательные, исправительные работы или лишение права занимать определенную должность и заниматься определенной деятельностью, отмечает эксперт.

Поэтому, прежде чем отправиться на отдых, специалист советует выяснить, является ли особо охраняемым лес, который человек планирует посетить.

Ранее юрист Артем Алексеев предупредил, что в любых парках запрещены пикники с разведением костра. Разжигать огонь допустимо только в специальных мангалах, установленных для этих целей на парковой территории. Несоблюдение этого правила будет расценено как нарушение закона.

