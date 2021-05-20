Специалист рассказал, за разведение костра в каких местах грозит штраф

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Российский эколог, юрист Артем Алексеев рассказал, что пикник с разжиганием костра запрещен в любых парках, сообщает "Звезда".

К ним специалист относит и городские, которые не имеют статуса особо охраняемых природных территорий.

"Разведение огня запрещено в принципе в любых местах общего пользования. По идее город должен заботиться о том, чтобы такие места создавались, возможно, даже на платной основе, чтобы люди не мусорили, не разводили огонь и не создавали неудобств для других людей", – считает Алексеев.

Специалист добавил, что разжигать огонь можно в специальных мангалах, которые могут быть установлены в городском парке, но в противном случае это будет расценено как нарушение.

Ранее в Роскачестве напомнили об обновленных правилах противопожарного режима, которые вступили в силу в 2021 году и подразумевают запрет на приготовление шашлыка на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места.