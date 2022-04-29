Сергунина рассказала о культурной программе на майские праздники в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Праздничные программы, включая кинопоказы и фотовыставки, пройдут в столичных учреждениях культуры с 30 апреля по 13 мая. В общей сложности запланировано свыше 400 событий, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что основная часть мероприятий, которые пройдут в музеях, библиотеках, кинотеатрах и других культурных площадках, будет посвящена 77-й годовщине Великой Победы.

Сеть кинотеатров "Москино" покажет картины Василия Шукшина, Михаила Ромма, Семена Тимошенко, Михаила Калатозова. С 1 по 4 мая в кинотеатрах покажут фильмы о представителях разных профессий. В их числе "Живет такой парень", "Неподдающиеся", "Девять дней одного года". С 9 по 12 мая в кинотеатрах покажут фильмы о Великой Отечественной войне. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте "Москино".

Посвященная празднику 1 мая выставка "Наш мир" состоится в клубе "Атом". 35 художников представят портреты, натюрморты и пейзажи. Выставка будет работать до 13 мая. 6 мая в 13:00 в клубе "Атом" пройдет концерт "Праздник со слезами на глазах", на котором прозвучат посвященные Великой Отечественной войне песни.

В фойе культурного центра "Загорье" 1 мая организуют выставку "Низкий поклон ветеранам!", на которую москвичи смогут принести фотографии участвовавших в войне родственников. Экспозиция будет открыта по 16 мая.

С 1 мая в Доме культуры "Стимул" организуют выставку архивных фотографий, в творческом пространстве "Взгляд" представят экспозицию "Хроники Победы". Выставка состоит из портретов женщин-летчиц 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка, фотографий защитников Ленинграда, битвы на Курской дуге.

В библиотеке № 194 для детей проведут квест "Путь к Победе". Участникам нужно будет отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне, тем самым продвигаясь по маршруту квеста. Игра начнется в 16:00.

В библиотеке-читальне имени Тургенева состоится фотовыставка "Страницы памяти", на которой будут представлены ветераны Великой Отечественной войны. Выставка проработает с 5 мая по 20 мая.

Концерт классической музыки состоится 11 мая в библиотеке искусств имени Боголюбова. На сцене выступит лауреат международных конкурсов Виталий Стариков.

1 мая в Музее сословий России пройдет интерактивная экскурсия "Чудеса ткацкого дела". Посетителям расскажут о возникновении текстильных техник, покажут домотканые полотна, драгоценную парчу и ковры.

Бесплатные экскурсии по залам музея, спектакль "Ленинградское детство", архивная кинохроника Парада Победы и художественный фильм о войне, снятый по мотивам рассказов Константина Паустовского, пройдут в Музее Паустовского 8 и 9 мая.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 мая в честь Дня весны и труда на ВДНХ пройдут тематические мероприятия. В рамках проекта пройдут тематические экскурсии, фестивали и постановки для детей, творческие мастер-классы и специальные акции. Москвичей ждут показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта ФСО РФ, всадников Кремлевской школы верховой езды и выставка ретро-автомобилей.

