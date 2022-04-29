Фото: Москва 24/Никита Симонов
Тематические мероприятия в честь Дня весны и труда пройдут на ВДНХ с 1 по 3 мая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.
Среди мероприятий праздничной программы – тематические экскурсии, фестивали и постановки для детей, творческие мастер-классы и специальные акции. Кроме того, москвичей ждут показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта ФСО РФ, всадников Кремлевской школы верховой езды и выставка ретро-автомобилей.
Также у гостей выставки 1 мая в 16:00 и 18:00 появится возможность попасть на экскурсии "Мир! Труд! Книга!" в музей "Слово", где они смогут узнать, как в разные эпохи трудились писцы, монахи и книгопечатники, из чего делали первые книги на Руси и сколько времени занимало их производство.
"В 13:00, 15:00, 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" к празднику приурочат экскурсию "Люди и космос". Гости узнают об удивительных людях, никогда не бывавших за пределами Земли, но сделавших все, чтобы полеты в космическое пространство стали возможным для других", – отмечается в сообщении.
Также 1 мая в 14:00 в музее "Слово" представят лекцию-концерт "Кто такой русский сказитель?", а 2 мая в 12:00 там же состоится постановка "Аленький цветочек". 3 мая в 12:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" гости смогут увидеть спектакль "Братец Кролик VS Братец Лис", в 15:00 – послушать лекцию "Древнерусские притчи" в музее "Слово".
Для маленьких гостей 1, 2 и 3 мая с 13:00 до 16:00 в Музее транспорта Москвы в павильоне № 26 "Транспорт СССР" будет доступна автомастерская, а в 17:00 состоятся лекции, посвященные транспорту.
"1 мая – "Первые "Форды", собранные в Москве", 2 мая – "Мировая и советская история ралли-марафонов", 3 мая – "Луч цвета на дорогах СССР", – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что 1 мая с 10:00 до 21:00 на площадке перед павильоном № 26 столичный Музей транспорта вместе с клубом "Москвич" представит выставку ретро-автомобилей.
В праздники тематическая программа будет и в "Москвариуме" на ВДНХ. Там стартует "Фестиваль детской книги". В "Союзмультпарке" 2 мая с 10:00 до 21:00 состоятся мастер-классы, посвященные Дню весенних акварелей. С 30 апреля по 3 мая с 11:00 до 18:00 "Городская ферма" приглашает на "Семейные майские".
Ранее в московском парке "Зарядье" стартовало масштабное цветочное шоу "Волны цветения". Цветы там будут распускаться волнами – от первоцветов до самых поздних растений, на протяжении нескольких месяцев гости будут видеть новый пейзаж. Разнообразные растения высадили на территории площадью около одного гектара.
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