Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новую летнюю программу запустят в Московской усадьбе Деда Мороза. Она будет действовать с 1 мая по 31 августа, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

"Основная экскурсионная программа "Академия волшебства" проведет гостей по трем теремам усадьбы. Помимо этого, в резиденции запустят квест "Волшебная фабрика сладостей", действия которого разворачиваются в интерактивных инсталляциях", – говорится в сообщении.

Кроме того, в усадьбе предусмотрят уличную программу, которая пройдет как на Тропе Сказок, так и на Изумрудной площади. Посетители также смогут бесплатно принять участие в образовательных занятиях выходного дня – "Литературном кружке" и "Творческих мастерских".

Ранее сообщалось, что за два зимних месяца в Московской резиденции Деда Мороза провели более 40 тысяч экскурсий и мастер-классов. Это стало возможно благодаря масштабной реконструкции. В усадьбе появился лекторий, пространство для проведения мультимедийных квестов и фуд-корт.

