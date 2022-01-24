Москвичи отправили более 23 тыс писем Деду Морозу в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новогодняя почта Деда Мороза, проходящая в четвертый раз в парках Москвы, завершила работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорпарк.
"Новогодняя парковая почта начала свою работу 18 ноября, за все время работы зимний волшебник и его помощники получили более 23 тысяч писем", – говорится в сообщении.
Совместно с Московской усадьбой Деда Мороза в 39 столичных парках установили 53 почтовых ящика. Также письма можно было отправить из торговых центров, семейных кафе и парков развлечений. Всего волшебник получил более 63 тысяч добрых посланий от жителей столицы.
В Москве также работала рассылка новогодней почты на базе департамента транспорта. Воспользоваться услугой можно было на стойках "Живое общение" и в отделениях "Почты России". Кроме того, отправления принимали на Северном речном вокзале, 4 автовокзалах и 2 автостанциях.
Дед Мороз побывал на ВДНХ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: