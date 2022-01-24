Москвичи отправили более 23 тыс писем Деду Морозу в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новогодняя почта Деда Мороза, проходящая в четвертый раз в парках Москвы, завершила работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорпарк.

"Новогодняя парковая почта начала свою работу 18 ноября, за все время работы зимний волшебник и его помощники получили более 23 тысяч писем", – говорится в сообщении.

Совместно с Московской усадьбой Деда Мороза в 39 столичных парках установили 53 почтовых ящика. Также письма можно было отправить из торговых центров, семейных кафе и парков развлечений. Всего волшебник получил более 63 тысяч добрых посланий от жителей столицы.

В Москве также работала рассылка новогодней почты на базе департамента транспорта. Воспользоваться услугой можно было на стойках "Живое общение" и в отделениях "Почты России". Кроме того, отправления принимали на Северном речном вокзале, 4 автовокзалах и 2 автостанциях.

