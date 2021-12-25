В Москве заработала новогодняя почта на базе Дептранса

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы”

В Москве в пятый раз стартовала рассылка новогодней почты, как сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Новогодняя почта стартует – пятый, юбилейный год подряд. Вы можете отправить поздравление в Москве с Новым годом и Рождеством до 9 января", – рассказали в ведомстве.

Воспользоваться услугой можно на стойках "Живое общение" и в отделениях "Почты России". Кроме того, отправления принимают на Северном речном вокзале, 4 автовокзалах и 2 автостанциях.

При работе с посылками необходимо указать точный адрес и индекс получателя.

В Дептрансе также отметили, что дети в рамках проекта новогодней почты смогут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

Ранее стало известно, что библиотеку "Московской электронной школы" (МЭШ) в преддверии Нового года пополнили тематическими приложениями, праздничной игрой и необычным кроссвордом.