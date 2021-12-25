В Москве заработала новогодняя почта на базе Дептранса

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы”
В Москве в пятый раз стартовала рассылка новогодней почты, как сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Новогодняя почта стартует – пятый, юбилейный год подряд. Вы можете отправить поздравление в Москве с Новым годом и Рождеством до 9 января", – рассказали в ведомстве.
Воспользоваться услугой можно на стойках "Живое общение" и в отделениях "Почты России". Кроме того, отправления принимают на Северном речном вокзале, 4 автовокзалах и 2 автостанциях.
При работе с посылками необходимо указать точный адрес и индекс получателя.
В Дептрансе также отметили, что дети в рамках проекта новогодней почты смогут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.
Ранее стало известно, что библиотеку "Московской электронной школы" (МЭШ) в преддверии Нового года пополнили тематическими приложениями, праздничной игрой и необычным кроссвордом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: