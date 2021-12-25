Гастроэнтеролог рассказала, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья

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Непродуманное употребление пищи и напитков в новогоднюю ночь может обернуться неприятными последствиями, вплоть до госпитализации, рассказала гастроэнтеролог Юлия Мачнева.
Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться нескольких правил, добавила она. К застолью в ночь на 1 января врач советует готовиться еще днем 31 декабря. В частности, не пропускать завтрак и обед, а также пить теплую воду с лимоном до еды. В противном случае, подчеркнула специалист, после продолжительного голодания ЖКТ испытает сильную нагрузку.
"Во-вторых, стараемся ограничить употребление очень жирной пищи и не стоит обильно заправлять салаты майонезом. Лучше заменить заправку на нежирную сметану. Вообще не стоит готовить салатов очень много. Можно сделать оригинальные салатики в небольших стеклянных стаканах или тарталетках", – приводит слова Мачневой РИА Новости.
Пищу стоит пережевывать медленно, подчеркнула гастроэнтеролог. Во время еды желательно принимать ферменты – аптечные препараты или растительные добавки, поскольку в ночное время организм обычно отдыхает и не вырабатывает их, пояснила она. Также полностью следует исключить сладкие газированные напитки.
"Вам не нужна неприличная отрыжка и вздутие живота, и главное добавленный сахар, который потом превратится в жирок на ваших боках. И лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, так как он сильно повышает аппетит", – сказала Мачнева.
Кроме того, добавила она, в новогоднюю ночь стоит отказаться от десертов, а после застолья необходимо принять препарат из группы энтеросорбентов, который поможет избавиться организму от токсинов.
Ранее врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов предупредил, что в новогоднюю ночь нередки случаи отравлений за праздничным столом. По словам специалиста, избежать таких неприятностей позволит правильная подготовка к застолью. К примеру, запрещено оставлять при комнатной температуре подготовленные для стола блюда. Их нужно держать только в холодильнике.
Также эксперт не советует пользоваться одной доской и ножом при нарезке разных продуктов, поскольку бактерии из сырой рыбы или мяса могут попасть в холодные закуски, которые не будут обрабатываться термически. Опасность могут таить и консервированные овощи. Поэтому лучше исключить из рациона все старые домашние консервации, заключил специалист.
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