Терапевт назвала три главные ошибки во время новогоднего застолья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24 о правилах новогоднего застолья. По словам эксперта, одна из самых главных ошибок, которую допускают люди в новогоднюю ночь, – садиться за стол голодным.

"Когда человек целый день ничего не ел, он потом съедает много вкусной, но не всегда полезной пищи", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Такая "диета" с последующим перееданием может навредить здоровью печени и поджелудочной железы, добавила специалист. Поэтому Романенко советует в течение дня делать небольшие перекусы.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Пусть это будет фруктовый салат, овощной салат, обязательно какой-то напиток. Тем самым мы подготовим свой желудочно-кишечный тракт к праздничному застолью. Мы не набросимся на еду, мы не съедим много и не навредим ни печени, ни поджелудочной железе.

Принимать ферменты перед началом застолья тоже не следует, говорит эксперт. "Они нужны, чтобы пища переваривалась. А если мы их примем перед едой, что будут переваривать эти ферменты? В лучшем случае они ничего не будут переваривать. В худшем – они могут навредить слизистой желудка", – поясняет специалист.

Эксперт предупреждает, что ферменты может назначить только врач, если у человека есть проблемы с пищеварением. При этом принимать их следует только во время еды, добавляет Романенко.

Кроме того, врач не рекомендует закусывать алкоголь жирной пищей. "Это может быть опасно для поджелудочной железы. Потому что жирная пища требует большого количества пищеварительных ферментов. Более того, алкоголь может вызывать спазм гладкой мускулатуры, и это чревато панкреонекрозом", – предупреждает врач.

Спасти от неприятных последствий помогут овощные салаты, говорит Романенко. "Продукты, богатые пищевыми волокнами, будут замедлять всасывание всех неполезных веществ", – поясняет эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Оливье – это ни в коем случае не вредно, а может быть даже и полезно, потому что там натуральные продукты – яйца, овощи. Если мы не будем использовать много майонеза, а будем использовать майонез домашнего приготовления, а вредную колбасу заменим на отварное мясо или курицу, этот салат доставит нам не только радость, но и будет очень полезным для нашего организма.

Ранее врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева рассказала, как сделать новогодний стол безопасным для здоровья. Эксперт порекомендовала исключить полуфабрикаты, колбасные изделия, а также крабовые палочки, в которые обильно добавляют консерванты, сахар, красители и вредные ингредиенты. Вместо этого специалист посоветовала в новогоднюю ночь есть побольше овощей, фруктов и зелени.

