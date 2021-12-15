Эксперт рассказал, как миновать предновогодние пробки

Фото: Depositphotos/pincasso
Вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов в беседе с Москвой 24 рассказал, что в предновогодние дни отправляться за покупками в магазины на автомобиле лучше в самые ранние и поздние часы, когда дороги становятся немного свободнее.
Ранее аналитики Центра организации дорожного движения предупредили московских автолюбителей о начале предпраздничных заторов с 15 декабря. В вечерний час пик загрузка дорог может достигать 9–10 баллов. Среди основных причин называют предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, метеоусловия, мелкие ДТП и ограничения из-за проведения строительных работ.
"Для людей, которые пойдут за товарами пешком, если магазины находятся близко к дому, в целом ничего существенного не меняется. От ситуации на дорогах они не зависят. Для них самое главное – наличие товара, а опасения, что чего-то не будет на полках, нет", – сказал Кузнецов.
Сложности с доставкой на дом зависят от того, каким способом курьер передаст товары покупателю, продолжает эксперт рынка ретейла.
"Если это автомобиль, то, конечно, увеличение трафика может сказаться на сроках доставки. Этот момент нужно учитывать и быть готовым к тому, что ожидание может увеличиться. А если доставка осуществляется из ближайшего магазина или другим видом транспорта, то влияние ситуации на дорогах на время доставки будет минимальным", – объясняет Кузнецов.
Кузнецов добавил, что условия доставки перед Новым годом вряд ли будут пересматривать. Держать тарифы в разумных пределах удастся за счет суммы закупки, которая перед праздником становится больше, резюмировал специалист.
Кузнецов отметил, что при заказе доставки товаров к Новому году могут возникнуть сложности, однако магазины должны справиться с возросшим потоком покупателей.
"Они не первый год работают в предновогодний период. Конечно же, вся система логистики, работа самих магазинов предусматривает, что могут быть пиковые нагрузки. Они готовятся к этому. Ничего нового в этом году в этом плане не происходит", – подчеркнул эксперт.
Ранее жители России рассказали, сколько денег они готовы потратить на новогодний подарок детям. По результатам исследования, 61% опрошенных расстанется с суммой более 3 тысяч рублей. Среди наиболее популярных вариантов подарка россияне назвали игрушки, сладости и гаджеты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: