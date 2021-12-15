Эксперт рассказал, как миновать предновогодние пробки

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Вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов в беседе с Москвой 24 рассказал, что в предновогодние дни отправляться за покупками в магазины на автомобиле лучше в самые ранние и поздние часы, когда дороги становятся немного свободнее.

Ранее аналитики Центра организации дорожного движения предупредили московских автолюбителей о начале предпраздничных заторов с 15 декабря. В вечерний час пик загрузка дорог может достигать 9–10 баллов. Среди основных причин называют предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, метеоусловия, мелкие ДТП и ограничения из-за проведения строительных работ.

"Для людей, которые пойдут за товарами пешком, если магазины находятся близко к дому, в целом ничего существенного не меняется. От ситуации на дорогах они не зависят. Для них самое главное – наличие товара, а опасения, что чего-то не будет на полках, нет", – сказал Кузнецов.

Сложности с доставкой на дом зависят от того, каким способом курьер передаст товары покупателю, продолжает эксперт рынка ретейла.

"Если это автомобиль, то, конечно, увеличение трафика может сказаться на сроках доставки. Этот момент нужно учитывать и быть готовым к тому, что ожидание может увеличиться. А если доставка осуществляется из ближайшего магазина или другим видом транспорта, то влияние ситуации на дорогах на время доставки будет минимальным", – объясняет Кузнецов.





Сергей Кузнецов вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Если заказать подарки или продукты на дом заранее, всегда будет проще. Чем ближе к Новому году, тем нагрузка и на курьеров, и на дороги будет возрастать. Поэтому многие вещи лучше делать заблаговременно.

Кузнецов добавил, что условия доставки перед Новым годом вряд ли будут пересматривать. Держать тарифы в разумных пределах удастся за счет суммы закупки, которая перед праздником становится больше, резюмировал специалист.

Кузнецов отметил, что при заказе доставки товаров к Новому году могут возникнуть сложности, однако магазины должны справиться с возросшим потоком покупателей.

"Они не первый год работают в предновогодний период. Конечно же, вся система логистики, работа самих магазинов предусматривает, что могут быть пиковые нагрузки. Они готовятся к этому. Ничего нового в этом году в этом плане не происходит", – подчеркнул эксперт.





Сергей Кузнецов вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Магазины, торговые сети, логистические центры и поставщики готовы к повышенным нагрузкам. Оснований для того, что полки будут пустыми, нет. Если их не было и раньше, то почему это должно произойти сейчас.



Ранее жители России рассказали, сколько денег они готовы потратить на новогодний подарок детям. По результатам исследования, 61% опрошенных расстанется с суммой более 3 тысяч рублей. Среди наиболее популярных вариантов подарка россияне назвали игрушки, сладости и гаджеты.

