Столичных водителей предупредили о предновогодних заторах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозируют традиционное предновогоднее усиление загруженности на дорогах Москвы с 15 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В последние недели декабря традиционно – самые большие заторы. Загруженность в вечерний час пик будет достигать 9–10 баллов. Причины – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работы", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что наибольшая загруженность дорог будет наблюдаться в вечерний час пик. При этом, по прогнозам ЦОДД, в предновогодние недели он может начинаться раньше и сохраняться дольше обычного.

"Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", – посоветовали в Дептрансе.

Отмечается, что ситуация на дорогах столицы должна улучшиться уже 30 декабря, а в последний день 2021 года улицы станут еще свободнее. Исключение составят лишь территории вблизи торговых центров.

"В начале января заторы в столице не будут превышать 2 баллов", – заключили в департаменте.

Предпраздничные заторы начались в столице уже 11 декабря. Интенсивность трафика оценивалась в 10 баллов, однако максимальный показатель продержался около 15 минут.

