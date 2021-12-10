В Москве начались предпраздничные заторы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу вечером заторы на дорогах Москвы достигли 9 баллов, высокая активность столичных водителей связана с началом предновогоднего ажиотажа. Об этом сообщается в телеграм-канале городского Дептранса.
В 17:30 интенсивность трафика оценивалась в 10 баллов, однако максимальный показатель продержался около 15 минут.
"Основная причина высокой загруженности дорог – начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и работы, из-за которых ограничено движение", – говорится в сообщении.
Всего с начала дня московские водители совершили на 300 тысяч поездок больше, чем в обычный день. Основные затруднения в настоящее время наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и в центре города.
В департаменте пояснили, что дороги разгрузятся после 21:00. В связи с этим москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом, поскольку по выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных автомобилей.
"В центре быстрее всего на метро, в сторону области – на городском транспорте, МЦД или такси", – порекомендовали в Дептрансе.
Ранее столичные власти обратились к автомобилистам с призывом быть внимательными на дорогах в связи с непогодой. Их попросили держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.
Трафик на дорогах столицы составил 7 баллов
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