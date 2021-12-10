Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко



Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

По информации ведомства, заторы в Москве оцениваются в 8 баллов. Ожидается, что дороги станут свободней после 20:00.

"Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы. Днем 10 декабря в городе было солнечно, однако температура держалась на отметке -16 градусов.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что погоду в выходные дни в столице будет определять антициклон. По ее словам, город будет находиться в области высокого атмосферного давления. В субботу при переменной облачности ночью столбики термометров опустятся до -16...-18 градусов. Местами температура воздуха может понизиться до -24 градусов. Днем ожидается -11...-13 градусов мороза.

