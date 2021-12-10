Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до -24 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Погоду в выходные дни в столице будет определять антициклон, сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова газете "Известия".
По ее словам, город будет находиться в области высокого атмосферного давления. В субботу при переменной облачности ночью столбики термометров опустятся до -16... -18 градусов. Местами температура воздуха может понизиться до -24 градусов. Днем ожидается -11...-13 градусов мороза.
В воскресенье будет облачно, но без осадков. В ночные часы ожидается 10–12 градусов ниже нуля. Днем температура будет постепенно повышаться и составит -4...-6 градусов.
"Мы ждем, что к воскресенью температура в дневные часы будет заметно выше, чем то, что мы наблюдаем сейчас", – заявила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в столицу ненецких морозов. По прогнозу метеоролога, в пятницу, 10 декабря, температура воздуха в Москве достигнет недельного минимума, опустившись на 8–10 градусов ниже климатической нормы.
По словам Поздняковой, к понедельнику температурный фон вернется к климатической норме. В конце этой недели осадков не ожидается. Только в понедельник, 13 декабря, местами возможен небольшой снег, добавляет специалист.
Как утверждает Позднякова, оттепель в столице вряд ли будет устойчивой и, скорее всего, продлится только два-три дня, после этого снова может похолодать.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 10 декабря в столице стала самой холодной в текущем сезоне. По словам специалиста, столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки -15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы. В области холоднее всего было жителям Клина, где температура опустилась до -24,1 градуса.
Жители столичного региона показали температуру на своих термометрах
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